Новосибирцы станут свидетелями полного лунного затмения 7 сентября

Полное лунное затмение принесет время очищения и изменений.

Уже в это воскресенье, 7 сентября, жители Новосибирска и всего мира станут свидетелями важного астрономического события — полного лунного затмения. Считается, что это одно из ключевых в цикле затмений текущего года и станет мощным моментом для перемен, кармических корректировок и очищения.

Лунное затмение в первую очередь связано с кармическими узлами, открывая мост между прошлым и будущим, предоставляя возможность освободиться от старых травм и незавершённых процессов. Астрологи отмечают, что этот период — время, когда прошлые события могут вновь вернуться и дать новые уроки.

Лунное затмение 7 сентября в Новосибирске также повлияет на общественное восприятие и личные чувства горожан. По мнению астрологов, оно будет связано с откровениями, раскрытием скрытых истин и важными внутренними открытиями. Жители города могут столкнуться с неудачами или ситуациями, которые вынудят переоценить свою жизнь, привычки и отношения.

Эксперты советуют в этот период активно заниматься самопознанием, отпускать старые обиды, очищать пространство и тело, а также доверять переменам и своему внутреннему голосу.

