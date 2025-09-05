82.76% -1.2
сегодня 08:20
общество

Стал известен прогноз магнитных бурь 5 сентября в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Солнечная активность возвращается в НСО.

Сегодня, 5 сентября, ожидается день средней геомагнитной активности. Прогнозируется уровень магнитных бурь от 3 до 4 баллов, а солнечный ветер будет двигаться со скоростью 465 км/с. Магнитные возмущения оцениваются в 40%, а вероятность бурь — в 31%.

Индекс вспышечной активности достиг оранжевой зоны и составляет 5,5. В течение дня зафиксированы восемь солнечных вспышек, одна из которых класса M.

Геомагнитные бури могут влиять на здоровье: головные боли, усталость и раздражительность особенно заметны у метеочувствительных людей. Врачи рекомендуют в такие дни больше отдыхать и избегать стресса.

Напомним, что 5 сентября туман окутал Новосибирск.

Валерия Митрохина
Журналист

