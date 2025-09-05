82.76% -1.2
сегодня 20:02
общество

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске имеет две климатические зоны

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске состоялось долгожданное событие — открытие 14-й станции метрополитена под названием «Спортивная».

Эта станция стала уникальной для России, поскольку первой в стране получила две климатические зоны. Благодаря этому в вестибюле и на платформах круглый год будет поддерживаться комфортная температура для пассажиров. Об этом пишет в своем официальном телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Новая станция оснащена по последнему слову техники: здесь установлены раздвижные платформенные двери, современная система видеонаблюдения, новые турникеты и кассы, а также работают эскалаторы и лифты для маломобильных граждан.

«Спортивная» расположена в непосредственной близости от ключевых спортивных объектов и парка «Арена». Уже сейчас очевидно, что эта станция метро станет одной из самых загруженных и востребованных в городе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что маскот «Сибири» стал первым пассажиром новосибирской станции метро «Спортивная».

0
Денис Дычаковский
Журналист

