Станция метро «Спортивная» в Новосибирске имеет две климатические зоны

В Новосибирске состоялось долгожданное событие — открытие 14-й станции метрополитена под названием «Спортивная».

Эта станция стала уникальной для России, поскольку первой в стране получила две климатические зоны. Благодаря этому в вестибюле и на платформах круглый год будет поддерживаться комфортная температура для пассажиров. Об этом пишет в своем официальном телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Новая станция оснащена по последнему слову техники: здесь установлены раздвижные платформенные двери, современная система видеонаблюдения, новые турникеты и кассы, а также работают эскалаторы и лифты для маломобильных граждан.

«Спортивная» расположена в непосредственной близости от ключевых спортивных объектов и парка «Арена». Уже сейчас очевидно, что эта станция метро станет одной из самых загруженных и востребованных в городе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что маскот «Сибири» стал первым пассажиром новосибирской станции метро «Спортивная».