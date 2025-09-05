Только 10% новосибирцев не удовлетворены качеством ведения семейного бюджета

Половина опрошенных (52%) отмечают, что «скорее положительно» относятся к уровню финансовой грамотности семьи, а еще 38% ей гордятся и считают успешной, 3% скорее отрицательно оценивает навык ведения бюджета, а 7% им совсем недовольны, к таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI).

Чаще всего новосибирские пары ведут бюджет совместно (62%). При этом, среди тех пар, которые доверяют семейную бухгалтерию партнеру, мужчины на 3% реже уступают контроль финансов женщинам. Они же на 6% чаще удовлетворены качеством ведения семейного бюджета. При этом почти три четверти опрошенных (72%) заявляют, что им удается ежемесячно откладывать деньги.

“Часто главная проблема людей, у которых не получается откладывать, — это не отсутствие дохода, а отсутствие дисциплины в его использовании. Таким людям сложно откладывать самостоятельно. Появляется новый телефон, возможность поездки, внезапное решение сделать ремонт, и деньги тратятся. Хороший способ заставить себя откладывать системно — это накопительное страхование жизни, которое формирует привычку откладывать деньги примерно так же, как ипотека дисциплинирует в выплатах за жилье. Доходность высока, а разорвать договор досрочно невыгодно, и такая "негибкость" продукта и удерживает человека от соблазна потратить накопления на сиюминутные желания,” – комментирует генеральный директор “Ренессанс Жизнь” Олег Киселев.

Среди тех семей, которым удается сформировать накопления, каждая вторая (52%) отмечает, что откладывает сумму в размере 10-20 тысяч рублей ежемесячно. Еще 24% пока не могут потратить на подушку безопасности более 10 тысяч рублей в месяц. Каждый седьмой (14%) старается отложить от 20 до 30 тысяч рублей, а 10% удается отложить свыше 30 тысяч рублей ежемесячно.

Жители Новосибирска в первую очередь предпочитают откладывать деньги на улучшение жилищных условий (34%). Четверть отметили, что также хотели бы потратить накопления на важные разовые покупки (27%) или непредвиденные расходы (25%). Только 13% откладывают деньги на покупку автомобиля.

*Опрос проведен в августе 2025 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди более 1200 россиян в возрасте от 18 до 55.