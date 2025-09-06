13 детей пострадали в ДТП с питбайками в Новосибирске в этом году

Стало известно о том, что 13 детей в 2025 году попали в аварии на питбайках на новосибирских дорогах.

Об этом сообщил в пятницу, 5 сентября, в эфире радио "Городская волна" начальник отдела Госавтоинспекции городского управления МВД, подполковник полиции Игорь Новиков.

Он отметил, что проблема с таким видом ДТП присутствует не только в Новосибирске и регионе, но и по всем регионам. В столице Сибири же всего произошло 30 таких аварий.

"За истекший период мотосезона у нас зарегистрировано 30 ДТП с участием питбайка на территории города", — отметил подполковник Новиков. В 13 из них пострадали дети, то есть, почти в половине случаев.

По его словам, попадали в такие аварии дети и подростки разных возрастов, от 11 лет и старше. Причин произошедших ДТП с данной категорией лиц на питбайках много — но две основные, выделенные Новиковым — езда на таком транспорте в тёмное время суток без световых приборов и отсутствие знания ПДД у детей при поездках на дорогах общего пользования.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 17-летний юноша на питбайке врезался в бордюр, уходя от ДПС в Новосибирске.