49-летняя жительница Новосибирска скончалась при смертельном ДТП на трассе Р-254

Сибирячка находилась на пассажирском сидении в автомобиле Хендай. Авария произошла на дороге в сторону Омска, всего столкнулись три иномарки.

Согласно предварительным данным, 6 сентября 2026 года, приблизительно в четыре часа дня, в Новосибирском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Gretz, мужчина 1985 года рождения, ехал по трассе Р-254 в направлении Омска, двигаясь из Новосибирска. На 1444-м километре, в зоне нерегулируемого перекрестка, при выполнении левого поворота, он не предоставил преимущество в движении, что привело к столкновению с двигавшимся навстречу грузовиком Sitrak, за рулем которого находился водитель 1979 года рождения. После этого Hyundai столкнулся с автомобилем Honda Accord, управляемым водителем 1977 года рождения, который выезжал на дорогу со второстепенного направления.

В результате данного происшествия пассажирка Hyundai, женщина 1976 года рождения, погибла на месте аварии.

На месте столкновения работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства случившегося.