сегодня 16:29
общество

«Длинные ноги и стальной пресс». В Новосибирске прогремел полумарафон Раевича – ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Сергей Ощепков / Сиб.фм

Тысячи желающих стали участниками события: кто-то осилил дистанцию, а кто-то подбадривал на финише с плакатами и криками «Ура». Сиб.фм собрал наиболее яркие кадры с места событий.

В Новосибирске 6 сентября завершился полумарафон памяти Раевича, итоги которого были объявлены Министерством спорта области. Протяженность маршрута составила 21,1 км.

Победу одержал Артем Попов, представляющий Республику Хакасию, серебро досталось новосибирцу Олегу Сомову, а бронзовым призером стал Илья Змазнев, также из Хакасии.

В женском зачете весь пьедестал заняли спортсменки из Новосибирской области: Карина Костромина стала первой, Елена Седова – второй, а Ника Стригунова замкнула тройку лидеров.

В полумарафоне приняли участие представители спортивных клубов региона, включая волейбольный клуб «Локомотив», хоккейный клуб «Сибирь», баскетбольный клуб «Новосибирск» и регбийный клуб «Сибирь».

Смотрим яркие кадры с места событий.

Спасибо, что были с нами!

Дарья Лапина
Журналист

