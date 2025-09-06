Леснику, охранявшему свыше полувека Кудряшовский бор, установили мемориальную доску

Память ветерана ВОВ и заслуженного лесовода увековечили на территории его бывшего кордона.

В Кудряшовском бору, неподалеку от Колывани, на территории кордона, носящего имя «Захаровский», сотрудники областного министерства природных ресурсов увековечили память о знаменитом леснике Тимофее Захарове. Согласно официальному сообщению министерства, мемориальная доска установлена в честь человека, посвятившего 57 лет своей жизни охране и благоустройству соснового бора, ставшего для него родным домом и сделавшего его живой легендой.

«Каждый день он совершал объезд своих владений верхом на коне. Сегодня это более 600 гектаров леса. Кордон в Кудряшовском бору был не просто местом работы, а домом для лесника и его семьи, поэтому и называется «захаровским». Тимофей Артемьевич собственноручно построил его и провел здесь с семьей все годы, посвященные любимому делу, вырастил троих детей, перевозя их в школу на лодке через реку. Это был легендарный человек, научивший нас ценить лес, правильно ухаживать за ним и поддерживать идеальный порядок», – отметил Антон Басалаев, начальник отдела лесных отношений по Новосибирскому лесничеству.

Тимофей Захаров, ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный работник лесного хозяйства, родился в 1925 году и, вернувшись с фронта в 1946 году, без остатка отдал себя лесному делу. Единственная запись в его трудовой книжке – о приеме на работу в Новосибирский лесхоз в 1949 году. За годы службы он посадил миллионы саженцев, которые сформировали современный вид Кудряшовского бора. Лесник славился своей способностью безошибочно определять незаконную вырубку деревьев, находясь на расстоянии километра от происшествия. Установка мемориальной доски – дань уважения человеку, чья жизнь стала важной частью истории региона.