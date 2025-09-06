Новосибирская актриса Мария Шумакова рассказала о страшных последствиях похудения на модном препарате

После родов актриса смогла значительно снизить вес — с 90 до 65 килограммов.

Мария Шумакова, знакомая зрителям по сериалу «Сладкая жизнь», поделилась с корреспондентами Woman.ru на праздновании 33-летия киностудии СТВ своей историей преображения и возобновления карьеры в кино.

После рождения ребёнка Мария успешно сбросила вес, уменьшив его с 90 до 65 кг. В своём стремлении похудеть она экспериментировала с различными способами, в том числе применяла российский аналог лекарства для похудения, но столкнулась с нежелательной реакцией организма.

«После родов я и так испытывала повышенную тревожность, а спустя неделю приема препарата моё состояние только ухудшилось. Мне его посоветовал мой доктор, которому я доверяю. Думаю, что сам по себе препарат неплохой, просто лично мне он не подошел», – откровенно рассказала актриса.

В личной жизни у Марии всё гармонично – она состоит в браке с PR-менеджером Славой Гусевым. Весной прошлого года их семья пополнилась сыном Леонидом. После годичного отпуска по уходу за ребёнком актриса постепенно возвращается к работе над новыми кинопроектами.