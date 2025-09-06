Новосибирский юрист объяснил сентябрьские изменения в Трудовом кодексе

Правительство Российской Федерации и законодатели внесли ряд важных изменений в трудовое законодательство, которые вступают в силу в 2025 году.

Новые нормативные акты касаются порядка премирования, расчета среднего заработка, работы в ночное время и труда несовершеннолетних.

Так, Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2025 года № 540 введены обновленные правила расчета среднего заработка работников. Это ключевое изменение, которое затронет процедуру оплаты отпусков, больничных и иных выплат, исчисляемых из среднего дохода.

Существенные корректировки внесены в статью 135 Трудового кодекса РФ, регламентирующую вопросы премирования. Теперь работодатели обязаны детально прописывать в локальных нормативных актах всю систему стимулирующих выплат. В частности, необходимо четко определить виды и размеры премий, конкретные сроки их выплаты, а также основания и условия их получения. При этом учитываются такие факторы, как качество и эффективность труда, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий.

Отдельным постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2025 года № 436 подтвержден минимальный размер повышения оплаты за работу в ночное время. С 1 сентября 2025 года доплата за каждый час работы в период с 22:00 до 06:00 остается в прежнем размере и составляет не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада.

Еще одно нововведение касается трудоустройства несовершеннолетних. Федеральный закон от 7 апреля 2025 года № 63-ФЗ смягчил запреты статьи 268 ТК РФ. Теперь работодатели получили право привлекать сотрудников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в летний каникулярный период. Однако это допускается только при соблюдении определенных условий: трудоустройство должно осуществляться по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестры.

"На самом деле я считаю, что никаких достаточно серьезных, заметных изменений не произошло. То есть там, скажем, изменились там некоторые порядки, но опять же связанные с направлением в командировки и так далее. Но практически ничего не поменялось с тем, что было раньше, поэтому полагаю, что комментировать здесь вообще нет смысла. Вот два основных изменения в трудовом законодательстве с 1 сентября, о которых стоило бы сказать, это 135-я и 268-я статьи", — прокомментировал ситуацию адвокат, специалист по праву Денис Садовский.

"Первое — это изменение в статье 135 трудового кодекса, где речь идет о премировании работников. Теперь работодатели получают право снижать премию работников в рамках взысканий.

Снижение премии допускается только за период, когда действует дисциплинарное взыскание, при этом тоже достаточно важный момент, общий размер зарплаты работника за месяц при этом не должен уменьшаться более чем на 20%. До 1 сентября действовали разъяснения Конституционного суда по данному поводу, теперь же в статье 135 уточняется порядок выплаты премий локальными нормативными актами, коллективными договорами, соглашениями.

Ну и еще такое достаточно заметное изменение это в статье 268 ТК РФ, теперь работодатели могут привлекать к работе в выходные и праздничные дни подростков от 14 до 18 лет во время каникул.

При этом такая работа возможна только при наличии письменного согласия работника, а также при выполнении работы по направлении службы занятости, или же в отряд входящих в соответствующие реестры молодежных объединений. При этом для работников младше 15 лет требуется письменно согласие родителей или попечителя", — отметил Садовский в своем комментарии для Сиб.фм.

