Панки в городе! Легендарная группа АЗОН дала свой первый концерт в Новосибирске

Вечером 5 сентября в Новосибирске состоялся первый в истории концерт панк-рок группа АЗОН. На выступлении в баре "The Rooks" побывал журналист Сиб.фм, он пообщался с музыкантами и фанатами.

Панки в России никогда не были мейнстримом, вообще в этой среде популярность скорее считается «зашкваром». Поэтому нет ничего удивительного в том, что вы никогда не слышали о легендарной группе АЗОН. Скорее, это — свидетельство того, что музыканты остались приверженцами андерграунда.

Концерт в Новосибирске состоялся в рамках большого тура, который панки затеяли в честь 25-летия с момента создания группы. За четверть века АЗОН выпустила 9 студийных альбомов, 4 EP, live-альбом, два сборника лучшего и сборник неизданных ранее песен.

«Аншлага в баре не было. Да он нам и не нужен был! Очень ламповая, душевная и при этом драйвовая атмосфера. АЗОН – легенда, и этим все сказано», — говорит фанат музыкантов Максим.

«Впервые за четверть века доехали до Сибири, чтобы порадовать своих фанатов и вместе отметить юбилей нашего коллектива. Очень порадовала местная тусовка. Лично встретились и пообщались с коллегами музыкантами из Новосиба и даже Томичами. Очень неожиданно и приятно. До концерта и уже после, успели посетить несколько культовых мест в городе. Приятно встречать единомышленников за тысячи километров от дома. Спасибо всем, кто поддерживает музыкантов, это очень важно для любого коллектива! Мы ни с кем не прощаемся и обязательно сделаем наши встречи традиционными на Сибирской земле, в будущем!» — сообщил журналист Сиб.фм лидер группы, Павел Захаров.

После выступления музыканты еще долго тусили с фанатами, ведь АЗОН они ждали в Новосибирске долго.

В рамках тура группа отыграет концерты в Омске, Барнауле, потом направится за Урал и выступит в европейской части России.