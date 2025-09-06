82.76% -1.2
вчера 22:59
общество

Подросток провалился в земляную яму в микрорайоне Родники в Новосибирске

Фото: Инцидент Новосибирск

На месте работают спасатели, вокруг очевидцы. Все пытаются помочь пострадавшему.

Подросток провалился в земляную яму в микрорайоне Родники в Новосибирске. Информация появилась в паблике «Инцидент Новосибирск».

Сообщение быстро облетело местные Telegram-каналы, вызвав бурную реакцию жителей микрорайона. Многие выразили обеспокоенность безопасностью на территории, особенно учитывая, что в "Родниках" проживает много семей с детьми. Люди стали делиться опасениями, что подобные инциденты могут повториться, если не будут приняты меры предосторожности.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МАСС. Однако позже выяснилось, что в яму никто не падал. Прибывшие на место спасатели залезли внутрь и обнаружили там подвал с ходами.

7 сентября эксперты будут выяснять, что это за яма и принимать меры, чтобы не размыло землю под соседними зданиями. Об этом сообщают в паблике "Инцидент Новосибирск".

0
Дарья Лапина
Журналист

