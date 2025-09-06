Стало известно, сколько в Новосибирске тратят на раскрутку брендов

Больше половины новосибирских предпринимателей активно вкладываются в развитие своих брендов, считая это ключевым фактором успеха.

Такие данные показал опрос, проведенный "Яндекс Маркетом" среди более 1200 местных бизнесменов из сферы розничной торговли. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Согласно исследованию, 55% респондентов уверены, что сильный бренд напрямую влияет на объем продаж. Предприниматели видят в нем стратегический инструмент, который помогает сформировать уникальный стиль для ассоциаций у потребителей (41%) и выделиться на фоне конкурентов (29%). Каждый пятый уверен, что узнаваемость марки стимулирует клиентов к повторным покупкам.

Две трети опрошенных продавцов отмечают, что покупатели чаще обращают внимание на бренд при совершении онлайн-покупок. Это особенно характерно для категорий «электроника» (26%), «красота и здоровье» (24%), а также «спорт и отдых» (19%).

В ответ на запрос рынка бизнес активизировал работу над брендингом. 90% респондентов уже инвестировали в развитие марки или планируют сделать это в ближайшее время. Половина предпринимателей активно работает над повышением ее узнаваемости, а еще четверть только начинают этот процесс.

60% бизнесменов полагают, что сделать бренд известным проще именно в сфере e-commerce. Для этого 32% вкладываются в создание логотипов и фирменного стиля, 20% — в оформление карточек товаров, а 11% — в витрины онлайн-магазинов. Важную роль играет и продвижение: каждый пятый выделяет бюджет на маркетплейсы, а 10% — на продвижение в социальных сетях.

Финансовые вложения в развитие бренда варьируются. Большинство предпринимателей готовы потратить на эти цели от 70 до 150 тысяч рублей в ближайшие полгода. Почти пятая часть респондентов планирует инвестировать от 150 до 300 тысяч, каждый десятый — до 70 тысяч, а около 4% — более 300 тысяч рублей. При этом в 90% случаев продавцы готовы увеличить бюджет на продвижение, если увидят отдачу от вложенных средств.