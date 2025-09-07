82.76% -1.2
сегодня 09:54
общество

Агропродукты Новосибирской области экспортируются в 55 стран

Фото: freepik

Продукция агропромышленного комплекса Новосибирской области в 2024 году была экспортирована в 55 стран.

Как сообщает портал Om1 Новосибирск, основные партнёры региона — Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Монголия, Турция и Куба. Впервые экспортированы товары в Египет, Пакистан, Ирак, Бангладеш, Бенин, Черногорию и на Филиппины.

Горох был отправлен в Индию, пшеница — в Кубу и Южную Корею, ячмень — в Ливию и Иран, а мороженая рыба — в Китай.

Рост экспорта будет обеспечиваться выходом новых продуктов на международные рынки и реализацией инвестиционных проектов.

Напомним, что новосибирский миколог рассказала, как распознать ложных опят.

Валерия Митрохина
Журналист

