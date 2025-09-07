Дожди и похолодание ожидается в Новосибирской области

На следующей неделе в Новосибирске ожидаются дожди и похолодание.

Так, температура ночью может опуститься до +3°C, днём не превысит +11°C. Дожди начнутся в середине недели и продолжатся до воскресенья.

По данным сервиса Яндекс Погоды, к концу недели температура понизится, а самым тёплым днём станет понедельник с +19°C. Gismeteo также прогнозирует дожди с середины недели и снижение температуры, с минимальной ночной температурой +3°C в субботу.

