82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 16:53
пробки
2/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 16:53
пробки
2/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 14:51
общество

Дожди и похолодание ожидается в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

На следующей неделе в Новосибирске ожидаются дожди и похолодание.

Так, температура ночью может опуститься до +3°C, днём не превысит +11°C. Дожди начнутся в середине недели и продолжатся до воскресенья.

По данным сервиса Яндекс Погоды, к концу недели температура понизится, а самым тёплым днём станет понедельник с +19°C. Gismeteo также прогнозирует дожди с середины недели и снижение температуры, с минимальной ночной температурой +3°C в субботу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что магнитная буря потревожит новосибирцев 7 сентября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.