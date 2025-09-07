Магнитная буря потревожит новосибирцев 7 сентября

Стал известен прогноз геомагнитных возмущений.

Сегодня, 7 сентября, Земля столкнется с усиленной геомагнитной активностью. В период с полуночи до позднего вечера уровень колебаний достигнет пяти баллов, что может повлиять на состояние метеозависимых людей, вызывая одышку и повышение давления.

Скорость солнечного ветра составит около 643 км/с при низкой плотности — 4,5 частицы на кубический сантиметр. В этот день вероятность магнитной бури оценивается в 65%, с риском геомагнитных возмущений в 20% и 15% вероятности спокойной магнитосферы.

