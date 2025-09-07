82.76% -1.2
сегодня 11:18
проиcшествия

На трассе Р-254 под Новосибирском спасатели деблокировали водителя из разбитого грузовика

Фото: ACT-54

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» у села Устьянцево произошло столкновение трёх грузовых автомобилей.

Как сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black, в результате аварии кабина одного из транспортных средств деформировалась, и водитель оказался зажат.

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда и пожарные СПЧ-51 оперативно прибыли на место происшествия. С помощью гидравлического оборудования и инструментов для резки металла они деблокировали пострадавшего.

После извлечения водитель был передан медикам для госпитализации.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, что 13 детей пострадали в ДТП с питбайками в Новосибирске в этом году.

Валерия Митрохина
Журналист

