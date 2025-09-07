На выборах в горсовет Новосибирска борьба за второе место развернётся между КПРФ и партией «Новые люди»

В середине сентября жителям Новосибирской области предстоит избрать депутатов горсовета Новосибирска и обновлённый состав заксобрания региона.

Перед голосованием исследовательская группа Russian Field провела телефонный опрос, чтобы определить расстановку сил накануне кампании.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 1800 респондентов, выборы вызывают серьёзный интерес у жителей региона. При этом политические предпочтения избирателей распределились следующим образом.

На выборах в горсовет Новосибирска ожидаемо уверенно лидирует «Единая Россия», которую готовы поддержать 44,2% определившихся избирателей. Одной из главных интриг стала борьба за второе место, которая развернулась между КПРФ (16,5%) и партией «Новые люди» (15,1%), которая перед выборами серьёзно нарастила поддержку новосибирцев. Близко к тройке лидеров расположилась ЛДПР с рейтингом 12%. «Справедливая Россия» набирает 5,3%. А вот рейтинг «Партии пенсионеров» (3,7%), «Родины» (0,4%) и самовыдвиженцев (0,7%) близок к статистической погрешности.

На выборах в заксобрание Новосибирской области картина несколько иная. Лидирует здесь тоже «Единая Россия», набравшая 45,9% голосов среди определившихся избирателей. За второе место с близкими результатами борются КПРФ (13,4%) и ЛДПР (13,0%). «Новые люди» получают поддержку 11,4% избирателей и при успешной мобилизации сторонников смогут составить конкуренцию коммунистам и либерал-демократам. У «Партии пенсионеров» 7% голосов, этого достаточно для прохождения в заксобрание. «Справедливая Россия» балансирует на грани пятипроцентного барьера (5,7%). «Зелёные» (1,8%) и «Родина» (0,6%) пока не проходят в заксобрание.

Впрочем, итоги предвыборной гонки ещё далеко не предрешены. Кандидаты используют оставшиеся несколько дней для агитации и привлечения сторонников. Значительное число избирателей — 15,4% на выборах в горсовет и 13% на выборах в Заксобрание — ещё не определилось с выбором. А 11,9% и 9,8% соответственно пока не планируют идти на голосование, что оставляет пространство для маневра и изменения рейтингов.

(Опрос проведен с 1 по 4 сентября 2025 года в Новосибирской области исследовательской группой Russian Field. Опрошено 1800 респондентов методом телефонного опроса. Погрешность не превышает 3,8% в исследовании о выборах в Совет депутатов Новосибирска и 2,3% в исследовании о выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. Формулировка вопросов: «Если бы выборы в Совет депутатов города Новосибирска проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали? Если бы выборы в Законодательное собрание Новосибирской области проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Инициативный опрос).