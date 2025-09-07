82.76% -1.2
сегодня 20:25
общество

На ж/д вокзале открыта мемориальная доска в память о вкладе Бердска в Победу в ВОВ

Фото: пресс-центр мэрии Бердска

В Бердске в День города была открыта мемориальная доска, посвященная событиям Великой Отечественной войны и героизму тех, кто приближал Победу.

В церемонии открытия приняли участие руководство города и местные жители. Об этом пишет издание "Бердск онлайн".

Мероприятие началось с трогательной постановки театра «В главных ролях», в которой юные артисты представили эпизоды военных лет, основанные на воспоминаниях жительницы Бердска, жившей рядом с вокзалом. Зрители увидели сцены прибытия эвакуированных из блокадного Ленинграда и проводы солдат на фронт.

Как отметила автор проекта Марина Янеева, здание железнодорожного вокзала является старейшим в Бердске и одним из немногих, сохранившихся со времен войны. Проект мемориальной доски был реализован Городским Советом ветеранов.

Доска, изготовленная из чугуна, содержит символ 80-летия Победы – силуэт скульптуры «Родина-мать зовет! ». Реализация проекта стала возможной благодаря субсидии и пожертвованиям. Отмечается, что помимо финансовых средств, в создание мемориала был вложен труд множества людей, стремящихся сохранить историческую память.

В завершение церемонии жители Бердска, во главе с Главой города Семеном Лапицким, возложили цветы к мемориальной доске, отдав дань памяти героям войны.

Денис Дычаковский
Журналист

