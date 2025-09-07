Новосибирская дачница вырастила помидор весом в 1,5 кг

В селе Гусиный Брод под Новосибирском дачница вырастила помидор, вес которого составил почти 1,5 килограмма.

Фото гигантского урожая опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Известно, что ранее жительница села Новоиткульское Чулымского района вырастила свеклу размером с пятилитровую бутыль.

Огородница не раскрывает секреты выращивания крупных овощей, а в соцсетях поздравили удачливых овощеводов с рекордным урожаем. Однако некоторые пользователи отметили, что необычные размеры могут быть связаны с применением химических удобрений.

Ранее Сиб.фм писал, что агропродукты Новосибирской области экспортируются в 55 стран.