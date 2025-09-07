Новосибирские бойцы спасли щенка и пять котят в зоне СВО

Новосибирские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, проявили заботу о бездомных животных.

В одном из освобожденных поселков к ним прибился щенок, получивший имя Титан. Он быстро стал талисманом бригады и верным товарищем для бойцов, скрашивая их будни. Об этом пишет издание "КП-Новосибирск".

Недавно в расположении бригады была обнаружена коробка с пятью новорожденными котятами. Военнослужащие обустроили для кошки и ее потомства временное жилище, заботятся о них и планируют забрать животных домой после окончания службы.

Кроме того, в медицинской части подразделения служит мопс по кличке Себастьян, которого называют "Буханкой ярости". Хозяин пса, командир медподразделения, считает его важным членом команды, ответственным за поддержание боевого духа.

Сообщается, что животные получают достаточное питание. Для собак готовят каши, а кошкам предоставляют специальный корм. Военнослужащие также делятся с питомцами частью своего пайка.