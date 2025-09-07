Новосибирские разработчики создали операционную систему для зарубежных стран

Новосибирские разработчики создали операционную систему, которая вызвала интерес у зарубежных партнеров.

Компания «Базальт СПО» сообщает об экспорте российской разработки в Индию, Вьетнам и Китай.

По информации КП-Новосибирск, компания успешно адаптирует свой программный продукт для нужд различных стран, в том числе, создала национальную операционную систему для Узбекистана. Кроме того, ведутся пилотные проекты в Киргизии и Казахстане.

В настоящее время «Базальт СПО» ведет переговоры о сотрудничестве с Индией и Вьетнамом, а также планирует расширение своего присутствия на рынке Китая. По словам представителей компании, российские разработки успешно конкурируют с зарубежными аналогами и занимают свою нишу на мировой арене.