Такого не было 100 лет. В Новосибирске климатолог Непомнящих заявил об аномалиях сентября

Сентябрь 2025 года в Новосибирске станет месяцем беспрецедентных погодных аномалий, подобных которым не наблюдалось более ста лет.

Климатолог Алексей Непомнящих, опираясь на данные многолетних исследований и новейшие модели климатического прогнозирования, представил детальный анализ грядущих изменений. Ключевым фактором, провоцирующим аномалии, эксперт назвал усиление так называемого Сибирского антициклона, который обычно формируется в зимний период, но в 2025 году окажет влияние и на осенний сезон.

В результате этого, по прогнозам Непомнящих, во вторую декаду сентября ожидается резкое понижение температуры, с ночными заморозками до –3 градусов Цельсия.

«Это приведет к опадению листвы и, возможно, гибели урожая поздних культур. Однако, после кратковременного похолодания, последует волна тепла, что создаст резкий контраст и дестабилизирует экологическую обстановку», – говорит он.

Особое внимание Непомнящих уделил прогнозируемым обильным осадкам. По его словам, в сентябре 2025 года ожидается выпадение осадков, превышающее средние многолетние значения в два-три раза. Частые ливни и грозы приведут к подъему уровня воды в реке Обь и других водоемах, что может спровоцировать подтопления в прибрежных районах.

Кроме того, климатолог предупредил о высокой вероятности сильных ветров и штормов, вызванных столкновением холодных и теплых воздушных масс. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, что чревато обрывом линий электропередач, падением деревьев и повреждением зданий.

Ранее Сиб.фм публиковал подробный прогноз погоды на сентябрь.