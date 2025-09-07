Три грузовика столкнулись на трассе в Новосибирской области

На трассе Р-254 «Иртыш» вблизи села Устьянцево Барабинского района произошла автомобильная авария.

Один из водителей грузовых автомобилей оказался заблокирован в кабине из-за деформации металла.

Прибывшие на место происшествия спасатели и сотрудники специализированной пожарной части № 51 провели операцию по ликвидации последствий ДТП.

Используя гидравлический инструмент, спасатели извлекли пострадавшего водителя из искореженной кабины и передали его медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

В ходе спасательной операции специалисты столкнулись со сложностями, вызванными сильной деформацией металла и ограниченным пространством. Для безопасного проведения работ было применено оборудование для резки конструкций и стабилизации транспортных средств.

