сегодня
07 сентября, 20:15
пробки
2/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня
07 сентября, 20:15
пробки
2/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 17:43
проиcшествия

Три грузовика столкнулись на трассе в Новосибирской области

Фото: АСТ-54 Black

На трассе Р-254 «Иртыш» вблизи села Устьянцево Барабинского района произошла автомобильная авария.

Один из водителей грузовых автомобилей оказался заблокирован в кабине из-за деформации металла.

Прибывшие на место происшествия спасатели и сотрудники специализированной пожарной части № 51 провели операцию по ликвидации последствий ДТП.

Используя гидравлический инструмент, спасатели извлекли пострадавшего водителя из искореженной кабины и передали его медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

В ходе спасательной операции специалисты столкнулись со сложностями, вызванными сильной деформацией металла и ограниченным пространством. Для безопасного проведения работ было применено оборудование для резки конструкций и стабилизации транспортных средств.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ДТП под Новосибирском погибла пассажирка Hyundai.

0
Денис Дычаковский
Журналист

