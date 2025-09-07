82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 15:13
пробки
3/10
погода
+19.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 15:13
пробки
3/10
погода
+19.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 12:40
общество

У пешеходных переходов в Новосибирске появились предупреждающие надписи

Фото: мэрия Новосибирска

Для новосибирцев сделали предупреждающие надписи на дорогах у пешеходных переходов.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в городе на пешеходных переходах установили новые предупреждающие надписи: «Сойди с велосипеда и самоката», «Уберите телефон», «Посмотрите по сторонам» и др.

Мэрия пояснила, что цель инициативы — снизить количество ДТП, вызванных невнимательностью пешеходов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на трассе Р-254 под Новосибирском спасатели деблокировали водителя из разбитого грузовика.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.