У пешеходных переходов в Новосибирске появились предупреждающие надписи

Для новосибирцев сделали предупреждающие надписи на дорогах у пешеходных переходов.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в городе на пешеходных переходах установили новые предупреждающие надписи: «Сойди с велосипеда и самоката», «Уберите телефон», «Посмотрите по сторонам» и др.

Мэрия пояснила, что цель инициативы — снизить количество ДТП, вызванных невнимательностью пешеходов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на трассе Р-254 под Новосибирском спасатели деблокировали водителя из разбитого грузовика.