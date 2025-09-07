82.76% -1.2
сегодня 19:22
общество

Учитель из Новосибирска покорил Эверест

Фото: личное фото Олега Кунгурова

Учитель технологии из новосибирской школы №220 имени Ушинского, расположенной в микрорайоне Европейский Берег, достиг базового лагеря Эвереста.

Во время восхождения на высоту 5364 метра преподаватель Олег Кунгуров установил флаг своей школы на склонах Гималаев.

Маршрут к базовому лагерю, который преодолел новосибирец, пролегал через Южное седло, живописные поселения шерпов и ледники. Этот путь, требующий от путешественников хорошей физической подготовки и адаптации к условиям кислородного голодания, обычно занимает от 12 до 16 дней.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области по программе «Земский учитель» подготовили 217 педагогов.

Денис Дычаковский
Журналист

