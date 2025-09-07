82.76% -1.2
сегодня 08:45
общество

Угольный разрез восстанавливает дороги в Новосибирской области с помощью холодной регенерации

Фото: Сиб.фм

В Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области началась реконструкция дорог, поврежденных тяжеловесным транспортом.

На участке «Линево — Гусельниково» идет ремонт двух километров, включая подъезд к Ургуну, с использованием техники для холодной регенерации. Эта техника перерабатывает старый асфальт, добавляет цемент и стабилизатор, создавая прочное основание для нового покрытия, которое затем укрепляется двумя слоями асфальтобетона.

Аналогичные работы проводятся на трассе «К-15 — Медведское — Листвянский», где для укрепления основания используют портландцемент и золу-унос, сообщает «Искитимская газета».

Напомним, что стали известны реагенты для зимней уборки и обработки дорог Новосибирска.


Валерия Митрохина
Журналист

