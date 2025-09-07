В Новосибирске вырастет штраф для родителей, которые не справляются со своими обязанностями

Теперь максимальная сумма взыскания составляет 2000 рублей вместо прежних 500.

В Российской Федерации были увеличены штрафные санкции за невыполнение или некачественное выполнение родительских обязанностей. Согласно информации, предоставленной членом комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, Евгением Машаровым, теперь максимальный размер штрафа достигает 2000 рублей, в отличие от прежних 500.

"Прежде за уклонение от исполнения или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусматривалось предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. На данный момент сумма штрафа варьируется от 500 до 2000 рублей", — сообщил Машаров в интервью для РИА Новости.

Представитель агентства отметил, что размер штрафных санкций не подвергался пересмотру с 2007 года и, следовательно, в значительной степени утратил свою эффективность. Он также акцентировал внимание на том, что законодательство применяется ко всем родителям, включая тех, кто воспитывает детей совместно, но проживает раздельно. Рассмотрением дел об административных правонарушениях занимаются местные комиссии по делам несовершеннолетних, а в некоторых случаях — районные суды. Родители имеют право обжаловать обвинения, предоставив доказательства надлежащего исполнения своих обязанностей или указав на нарушения процессуального характера в ходе рассмотрения дела.