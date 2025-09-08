82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 16:43
пробки
4/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 16:43
пробки
4/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 14:13
общество

20 новосибирских ученых получили премии мэрии по 100 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 20 ученых стали лауреатами премий мэрии за выдающиеся достижения в науке и инновациях.

Как сообщает МК Новосибирск, каждый из победителей получит по 100 тысяч рублей.

Среди награжденных — представители ведущих научных и образовательных центров города: Новосибирского государственного аграрного университета, НГТУ, НГУ, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

Особого внимания заслуживают исследователи из Сибирского отделения РАН — 11 ученых отмечены за прорывные работы в области органической и твердотельной химии, механохимии, лазерной физике, цитологии и генетике.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске состоится общероссийский форум «Образ будущего».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.