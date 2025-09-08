20 новосибирских ученых получили премии мэрии по 100 тысяч рублей

В Новосибирске 20 ученых стали лауреатами премий мэрии за выдающиеся достижения в науке и инновациях.

Как сообщает МК Новосибирск, каждый из победителей получит по 100 тысяч рублей.

Среди награжденных — представители ведущих научных и образовательных центров города: Новосибирского государственного аграрного университета, НГТУ, НГУ, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

Особого внимания заслуживают исследователи из Сибирского отделения РАН — 11 ученых отмечены за прорывные работы в области органической и твердотельной химии, механохимии, лазерной физике, цитологии и генетике.

