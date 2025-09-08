Администрация Трампа готовит новый пакет санкций против России

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил планы администрации по ужесточению санкционного давления на Россию.

Во время краткого общения с журналистами американский лидер дал уклончивый, но однозначный ответ относительно новых ограничительных мер, отказавшись от детализации конкретных шагов или сроков их реализации.

Трамп преднамеренно избегал развёрнутых комментариев, что может свидетельствовать о незавершённости межведомственных согласований или дипломатической тактике. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на Риа Новости.

