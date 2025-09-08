82.76% -1.2
сегодня 10:40
общество

Администрация Трампа готовит новый пакет санкций против России

Фото: : пресс-служба Кремля

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил планы администрации по ужесточению санкционного давления на Россию.

Во время краткого общения с журналистами американский лидер дал уклончивый, но однозначный ответ относительно новых ограничительных мер, отказавшись от детализации конкретных шагов или сроков их реализации.

Трамп преднамеренно избегал развёрнутых комментариев, что может свидетельствовать о незавершённости межведомственных согласований или дипломатической тактике. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на Риа Новости.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске командир «Ориона» Панфёров отреагировал на итоги переговоров Путина и Трампа.

Кристина Уколова
Журналист

