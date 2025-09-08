Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Толмачево из-за ограничений в Москве

Данные онлайн-табло аэропорта Толмачево в Новосибирске указывают на значительные задержки авиарейсов 8 сентября.

Более 20 прибывающих рейсов задерживаются, включая рейсы из Иркустка, Владивостока, Сочи, а также международные рейсы из Пекина и Усть-Каменогорска.

Нарушение расписания связано с введением ограничений на прием и выпуск авиалайнеров в московском аэропорту Жуковский в ночь на 7 сентября. Эти меры были приняты в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о вылетах и прилетах на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются 38 рейсов.