82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 13:08
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 13:08
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 11:50
общество

Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Толмачево из-за ограничений в Москве

Фото: Сиб.фм

Данные онлайн-табло аэропорта Толмачево в Новосибирске указывают на значительные задержки авиарейсов 8 сентября.

Более 20 прибывающих рейсов задерживаются, включая рейсы из Иркустка, Владивостока, Сочи, а также международные рейсы из Пекина и Усть-Каменогорска.

Нарушение расписания связано с введением ограничений на прием и выпуск авиалайнеров в московском аэропорту Жуковский в ночь на 7 сентября. Эти меры были приняты в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о вылетах и прилетах на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются 38 рейсов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.