Дмитрий Нагиев опасается бедной старости несмотря на успешную карьеру

Российский актер Дмитрий Нагиев, известный как один из самых высокооплачиваемых медийных деятелей, неожиданно поделился тревогами о своем пенсионном будущем.

В интервью на YouTube-шоу Circle Property Dubai 58-летний артист заявил, что при нынешних условиях его пенсия составит лишь 20 000 рублей, что вызывает у него серьезные опасения.

По словам Нагиева, его текущие накопления ограничены суммой в 70 тысяч долларов, которую он считает недостаточной. В ходе беседы собеседники посоветовали ему рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ создания пассивного дохода.

Эти признания контрастируют с ранее публиковавшимися данными о его высоких заработках. Сам Нагиев пояснил, что участие в дубайских шоу часто является для него имиджевым проектом без прямых гонораров, сообщает VSE42.ru.

