Эксперты назвали новосибирцам основные секреты зимнего хранения картофеля

Сентябрь — традиционное время для уборки картофеля в регионе.

В этом году сибиряки отмечают, что урожай второго хлеба получился значительно лучше по сравнению с прошлым сезоном. Однако вырастить хороший урожай — это только половина дела, важной задачей остается его сохранение. Об этом пишет издание Atas.info.

Специалисты дают ряд рекомендаций, как правильно подготовить картофель к хранению. Так, представитель садового центра «Сияние» в Новосибирске Наталья Иванцова советует ни в коем случае не отправлять клубни в погреб сразу после выкапывания. По ее словам, картофель необходимо в течение 10–14 дней выдержать в темном сухом месте, рассыпав его в один слой. Это позволит урожаю хорошо просохнуть и обеспечит защиту от гнили.

Опытные огородники также делятся своими проверенными методами. К примеру, жительница Пашино Ирина Полянская использует старинный рецепт своей бабушки: она кладет в ящики с картофелем желуди, что значительно улучшает сохранность клубней.

Еще один дачник с 20-летним стажем, Сергей Иванов, рекомендует перекладывать картошку соломой и обязательно добавлять рябиновые листья. По его словам, они эффективно впитывают лишнюю влагу, распространяют приятный аромат и практически полностью предотвращают появление гнили.

