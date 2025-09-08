Гражданку Киргизии поймали за нарушение миграционного режима в Новосибирске

За нарушение миграционного режима в Новосибирске осудили гражданку Киргизии.

5 сентября Ленинский районный суд Новосибирска арестовал гражданку Киргизии, незаконно пересекшую границу России в июне 2024 года. Женщина, несмотря на запрет на въезд до 2029 года, представила паспорт и прошла на территорию страны.

Иностранку ранее высылали из России за нарушение миграционных правил, но она попыталась вернуться. Суд постановил заключить её под стражу до 3 октября 2025 года.

Напомним, что в Новосибирской области осуждена женщина за смертельное ДТП.