сегодня 14:33
общество

Гражданку Киргизии поймали за нарушение миграционного режима в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

За нарушение миграционного режима в Новосибирске осудили гражданку Киргизии.

5 сентября Ленинский районный суд Новосибирска арестовал гражданку Киргизии, незаконно пересекшую границу России в июне 2024 года. Женщина, несмотря на запрет на въезд до 2029 года, представила паспорт и прошла на территорию страны.

Иностранку ранее высылали из России за нарушение миграционных правил, но она попыталась вернуться. Суд постановил заключить её под стражу до 3 октября 2025 года.

Напомним, что в Новосибирской области осуждена женщина за смертельное ДТП.

Валерия Митрохина
Журналист

