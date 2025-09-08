Новосибирская школа №128 открылась после капитального ремонта

С 1 сентября 2025 года в здание новосибирской школы №128 на уроки, как и прежде, приходят около 600 ребят. После капитального ремонта от прежней школы здесь остались только стены и замечательные традиции, сформированные за 65 лет.

Школьная жизнь в новом качестве

Напомним, ремонт школы №128 начался в мае 2024 года в рамках государственной программы «Развитие образования» В 2024-2025 годах по этой программе в Новосибирске отремонтируют 21 школьное здание. К настоящему времени завершены работы в 17 школ. До конца года осталось завершить ремонт ещё в 4 школах.

Во время ремонта в старом школьном здании нетронутыми остались только капитальные стены. Здесь полностью заменили все инженерные системы, заменили полы, провели перепланировку внутренних помещений, отремонтировали фасад, кровлю, фундамент, входные группы, лестницы и крыльца.

А главное, как считает директор школы №128 Ольга Бауэр, на первом этаже школы появился гардероб, не предусмотренный при строительстве школы в 1959 году.

- Раньше дети у нас раздевались в классах, и это было очень неудобно. Теперь есть гардероб, есть абсолютно новый, отремонтированный подвал. В кабинетах физики и химии появились лаборантские. По наказу избирателей депутату появилось новое оборудование в столовой. Не был предусмотрен проектом и актовый зал, мы нашли выход – сделали сцену в рекреации второго этажа. Появилось у нас и специальная комната для «Движения первых». После ремонта школа получила вторую жизнь. Ничего от старой школы, я имею в виду ветхость здания, не осталось. Остались только наши традиции и наша история, которая у нас замечательная, — рассказала Ольга Александровна.

Депутатский контроль

Ремонтные работы шли по графику и даже с опережением, ход работ постоянно контролировал депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия»), на округе которого расположена 128-я школа.

- В прошлом году школе №128 исполнилось 65 лет. Когда появилась федеральная программа, мы очень рассчитывали, что школа эта школа попадет в перечень тех учебных заведений, которые будут капитально отремонтированы. Очень рад, что при поддержке мэрии Новосибирска всё получилось. Сегодня можно видеть, как изменилась школа: и фасад, и коридоры, и кабинеты... Вместе с родителями учеников, учителями и ребятами мы очень счастливы, что все работы были сделаны вовремя. Весь прошлый учебный год старшеклассники занимались в учебных кабинетах в школьных мастерских, где ремонт был сделан раньше. Остальные ребята временно занимались в помещении соседней школы № 152.

При ремонте использовался комплексный подход. Финансирование шло за счёт средств федерального областного и городского бюджетов. Сумма затрат составила 128 миллионов рублей. Департамент образования мэрии, по поручению мэра Максима Кудрявцева, планирует также сделать ремонт спортивной хоккейной коробки на территории школы №128, — отметил Игорь Валерьевич.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Александр Савельев рассказал, что программу ремонта школ в городе нацелены продолжать.

- По программе капитального ремонта школ в Новосибирске за два года отремонтировали 21 школу, три из них в Кировском районе. Это большая радость, что есть такие возможности для обновления учебных зданий. Программа позволяет укреплять материально-техническую базу учебных заведений и создавать современные условия для обучения будущих поколений. Дети – наше будущее и все мы заинтересованы, чтобы оно было светлым. Очень важно, в каких условиях наши дети получают образование, в каких условиях работают наши педагоги. Думаю, нужно не только заниматься строительством новых школ, но и модернизацией зданий, построенных в советское время. Надеюсь, программа ремонта школ при поддержке федерального центра в нашем городе должна быть продолжена, чтобы ребятишки во всех районах Новосибирска получили возможность учиться в таких прекрасных условиях, – отметил Александр Савельев.

Автор текста: Ольга Еренкова.