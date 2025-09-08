Новосибирские катамараны успешно прошли испытания на Кубке VEKA

7 сентября в Бердском заливе Новосибирского водохранилища состоялся традиционный Кубок VEKA, в котором приняли участие юные спортсмены парусных школ Новосибирска и Бердска. Соревнования проходили на яхтах, созданных в Новосибирске, в том числе швертботах RX1 и новом катамаране RX CAT.

Соревнования в классе RX CAT прошли по особым правилам: капитанами выступили юные спортсмены, а их родителям досталась роль матросов. Победа зависела от слаженности действий участников. Главный судья соревнований, Елена Гладких, отметила, что детям было интересно показать родителям, чему они научились, а взрослым — оценить мастерство детей и атмосферу гонок.

В Кубке VEKA победу одержали: в классе RX1 — Вера Лопаткина; в классе RX CAT — Олег и Денис Пахтусовы.

Катамараны RX CAT продемонстрировали отличные характеристики: они маневренные, просты в управлении и безопасны. Известно, что такие лодки подходят как для семейного отдыха, так и для тренировок начинающих спортсменов.

Представитель компании-производителя RX Sailing, Евгений Хромов, сообщил, что вся техническая документация на катамараны была отправлена в Федерацию парусного спорта РФ. В ближайшие месяцы пройдет регистрация, и в следующем году швертботы RX1 получат статус нового класса яхт для юных спортсменов. После этого в планах регистрация катамаранов RX CAT.

Все комплектующие для катамаранов производятся в России: мачты — на Урале, паруса — в Санкт-Петербурге, а корпуса — в Новосибирске. Новые яхты уже осваивают Сибирь, а также появились на Сахалине, в Великом Новгороде, Москве и Ленинградской области. В ближайшее время их ждут яхтсмены Ярославля и Калининграда.