82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 09:15
пробки
5/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 09:15
пробки
5/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 08:54
общество

Новосибирцы стали чаще досрочно погашать кредиты

Фото: Сиб.фм

В 2025 году за первые восемь месяцев доля ссуд, погашенных досрочно, составила 25,3%, что значительно больше по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Как сообщает РБК Новосибирск, в 2022 году этот показатель был на уровне 8,7%, в 2023 году — 12,5%, а в 2024 году — 18,7%. Эти данные приводятся в исследовании компании Moneyman, входящей в финтех-группу IDF Eurasia.

По мнению аналитиков, рост числа досрочных платежей связан с ужесточением макропруденциальных ограничений, направленных на снижение уровня задолженности у закредитованных граждан.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске малые tech-компании увеличили доходы втрое.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.