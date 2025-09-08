Новосибирцы стали чаще досрочно погашать кредиты

В 2025 году за первые восемь месяцев доля ссуд, погашенных досрочно, составила 25,3%, что значительно больше по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Как сообщает РБК Новосибирск, в 2022 году этот показатель был на уровне 8,7%, в 2023 году — 12,5%, а в 2024 году — 18,7%. Эти данные приводятся в исследовании компании Moneyman, входящей в финтех-группу IDF Eurasia.

По мнению аналитиков, рост числа досрочных платежей связан с ужесточением макропруденциальных ограничений, направленных на снижение уровня задолженности у закредитованных граждан.

