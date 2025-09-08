82.76% -1.2
сегодня 13:58
общество

Около 13 тысяч семей сибиряков улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки в крупном банке в 2025 году

Фото freepik.com, автор @freepik

Более 11 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с помощью льготной программы «Семейной ипотеки» с начала 2025 года. Это около половины от общего числа ипотечных займов, оформленных в регионах Сибирского банка Сбера.

Помимо самой массовой льготной ипотечной программы — «Семейная ипотека» — в регионах Сибири действует еще ряд льготных программ, включая Арктическую, Тувинскую и IT-ипотеку. На долю этих программ приходится еще около 15% общего объема.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сбер предлагает сибирякам широкий набор льготных ипотечных программ. Узнать — какая подходит именно вам, можно, оставив онлайн-заявку».

Галина Дидан
Журналист

