Отопительный сезон в Новосибирске может стартовать 15 сентября

В Новосибирске завершена основная подготовка коммунальных систем к отопительному сезону.

По информации городской администрации, для полного ввода теплосетей в эксплуатацию потребуется примерно десять дней.

Подготовительные работы включали успешное проведение гидравлических испытаний магистральных теплотрасс, которые подтвердили их герметичность и способность выдерживать проектную нагрузку. В настоящее время ведутся завершающие этапы подготовки и ремонтов.

В ходе проверки Ростехнадзор выявил ряд нарушений у ресурсоснабжающих организаций. Так, у «Новосибирской теплосетевой компании» было отмечено 405 недочетов, а у МУП «Энергия» — 12. К настоящему моменту большинство замечаний устранено. Оставшиеся недостатки планируется исправить в установленные сроки до официального получения акта готовности.

Планируемая дата начала отопительного периода — 15 сентября. Однако окончательное решение будет принято исходя из фактических погодных условий. С 8 сентября представители мэрии и синоптики начнут ежедневный мониторинг температуры воздуха. Старт отопительного сезона возможен при сохранении среднесуточной температуры на уровне +8 °C и ниже в течение пяти дней подряд.

Первыми тепло получат социальные объекты: больницы, детские сады и школы. Возможно досрочное подключение жилых домов по решению собственников и после согласования с управляющей компанией.

