Потребление сервисов информационной безопасности МСП в России может удвоиться

Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») — ведущий российский архитектор комплексной кибербезопасности — оценивает, что объем потребления сервисов ИБ в сегменте МСП в России может вырасти более чем в два раза к 2030 году. Востребованность услуг информбезопасности среди представителей МСП подтверждают результаты опроса по оценке бюджетов и планов компаний на развитие информационной безопасности.

Ключевые тренды потребления сервисов информбезопасности среди малого и среднего бизнеса:

• 82% российских предприятий малого и среднего бизнеса столкнулись с киберинцидентами в течение последнего года.

• Компании в сегменте СМБ с выручкой до 15 млн рублей в год готовы тратить на ИБ в среднем около 5 000 рублей в месяц. Организации с годовой выручкой от 15 до 100 млн рублей могут тратить на ИБ порядка 25 тыс. рублей в месяц, с выручкой свыше 100 млн в год – около 200 тыс. рублей ежемесячно.

• 62% российских предприятий малого и среднего бизнеса предпочли бы приобретать ИБ-решения у одного подрядчика. Больше половины (56%) представителей МСП не готовы инвестировать в индивидуальные продукты в области ИБ ввиду их более высокой стоимости и предпочли бы готовые сервисы по подписке.

Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар»:

«Сегмент малого и среднего бизнеса становится все более значимым для российской экономики – зарегистрировано более 6 млн предприятий малого и среднего бизнеса, их выручка по официальным данным, достигла 2,5 трлн в 2024 году. Исследования, проведенные “Соларом”, говорят о том, что больше 80% малых и средних компаний регулярно сталкиваются с теми же типами киберугроз, что и крупные компании».

