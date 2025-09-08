Сотни новосибирцев поддержали детей с онкологией

В воскресенье на Михайловской набережной состоялась комплексная благотворительная акция «Подари надежду»: забег и велопробег в поддержку донорства костного мозга, различные спортивные мероприятия, ярмарка мастеров, концертная программа, мастер-классы, настольные игры и, конечно же, забор крови для типирования и пополнения Федерального регистра доноров.

Участие в благотворительном мероприятии, организованном по инициативе НООО «Самое Светлое Самое Родное» в течение дня приняли порядка 500 неравнодушных жителей региона. Всевырученные организаторами средства будут направлены на помощь больным детям.

«Уже не первый год вместе с товарищами стараюсь всячески поддерживать в России донорство костного мозга, внёс в Федеральный регистр доноров и свои данные. Поэтому с радостью откликнулся на приглашение НООО «СССР» и выступил с приветственным словом перед участниками акции «Подари надежду». Уверен, все вместе мы сможем спасти больше детских жизней!», – отметил один из соорганизаторов мероприятия, депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Аксёненко.

На призыв оказать помощь в организации благотворительной акции также отозвались: Максим Сульгин – чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу, мастер спорта России по тайскому боксу и кикбоксингу, учредитель АНО «Благородный город»; Роман Казанцев – мастер спорта России по тайскому боксу, член Общественной палаты НСО; представители Росгвардии.

Концертную программу обеспечили Иван Березин, Василиса Шурунова, Соня Желудова, Анжелина Осипенко, Ирина Пак, «Весёлые нотки», Дарина Кузнецова, Дарья Шленская и Ульяна Ксенофонтова и другие замечательные новосибирские исполнители и танцевальные коллективы.

Руководитель НООО «С.С.С.Р.» Анна Титова отметила, что акция посвящена тому, чтобы привлечь внимание общественности к важности донорства костного мозга: «Потому что это спасённая жизнь ребёнка, прошедшего курс химиотерапии. И чем больше будет регистр доноров, который на сегодняшний день не так велик, тем больше будет шансов у детей выздоравливать. Лекарство от рака живёт в каждом из нас, каждый может помочь, поделиться своей частичкой и спасти маленькую детскую жизнь!».

Напомним, что в мае текущего года олимпийский чемпион Виктор Маркин, вице-губернатор НСО Константин Хальзов, глава Минцифры НСО Сергей Цукарь, депутат Госдумы Александр Аксёненко, четырехкратный мировой рекордсмен в беге на марафонские дистанции и амбассадор донорства костного мозга в России Артём Алискеров и сотни новосибирцев поддержали донорство костного мозга в ходе всероссийской эстафеты «Огонь жизни». Её новосибирский этап также проходил на Михайловской набережной.