Стало известно о влиянии магнитной бури на новосибирцев 8 сентября

8 сентября 2025 года, с полуночи до вечера, магнитное поле Земли будет подвергаться колебаниям, достигнув до четырех баллов, с последующим снижением активности до трех баллов.

Скорость солнечного ветра составит 561 км/с, а вероятность магнитной бури — 31%. 40% случаев прогнозируют геомагнитные возмущения, в то время как 29% — спокойное состояние магнитосферы. Индекс вспышечной активности на грани перехода в красную зону (6,0).

Магнитные изменения могут быть связаны с полным лунным затмением, которое наблюдали в России. Это событие вызывает интерес у астрономов и может оказывать влияние на геомагнитное поле нашей планеты.

Напомним, что в Новосибирске запечатлели лунное затмение.