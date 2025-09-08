82.76% -1.2
сегодня 16:26
проиcшествия

Студентов новосибирского колледжа отчислят за экстремистские лозунги и нападения на прохожих

Фото: ГУ МВД по НСО

Администрация Новосибирского городского открытого колледжа приняла решение об отчислении группы студентов, замеченных в противоправных действиях.

Как сообщила директор учебного заведения, учащиеся второго курса участвовали в нападениях на прохожих, провоцировали конфликты с полицией и выкрикивали лозунги запрещенного в России движения АУЕ*. Об этом пишет "Прецедент-Новосибирск".

Инцидент произошел 4 сентября, после чего всех причастных студентов задержали. По словам представителей колледжа, ранее о подобном поведении учащихся не было известно. В учебном заведении подчеркнули, что придерживаются не только высоких образовательных стандартов, но и уделяют значительное внимание патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Действия студентов были признаны не соответствующими этим принципам.

В настоящее время администрация колледжа готовит все необходимые документы для отчисления нарушителей.

* — движение запрещено в России и признано экстремистским.

0
Денис Дычаковский
Журналист

