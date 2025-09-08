82.76% -1.2
сегодня 14:23
проиcшествия

В Мочище Новосибирской области мужчина ранил ножом бывшего мужа своей сожительницы

Фото АБ Гвардия

За минувшие выходные сотрудники Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» устранили 88 нарушений правопорядка — почти половина из них связана с пьяными дебошами и хулиганством. В одном из случаев нарушителя задержали на расстоянии 14 километров от места совершения преступления.

В ночь с воскресенья на понедельник полиция обратилась за помощью к гвардейцам: требовалось помочь задержать опасного преступника, устроившего поножовщину в квартире на улице Набережной в посёлке Мочище. Прибывшие на место бойцы ГБР-85 обнаружили жуткую картину: в прихожей — кровь на полу и стенах, из комнаты доносился плач маленького ребёнка.

Фото В Мочище Новосибирской области мужчина ранил ножом бывшего мужа своей сожительницы 2

Женщина, вызвавшая полицию, рассказала, что примерно в 23:00 к ней пришёл бывший муж — якобы, чтобы повидаться с сыном. Его встретил нынешний сожитель хозяйки квартиры, недовольный столь поздним визитом. Слово за слово — между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки сожитель схватил нож и замахнулся на бывшего мужа. Тот, пытаясь защититься, схватил лезвие голой рукой — в результате получил глубокий порез с повреждением сухожилия и сильное кровотечение. Нападавший в это время скрылся с места происшествия.

Фото В Мочище Новосибирской области мужчина ранил ножом бывшего мужа своей сожительницы 3

Усилиями бойцов ГБР «ГВАРДИИ» и полицейских подозреваемого удалось обнаружить в гаражном кооперативе на улице Кропоткина — он прятался в шиномонтажке, где, судя по всему, и работал. Мужчину, убежавшего на 14 километров от места преступления, передали в руки правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Галина Дидан
Журналист

