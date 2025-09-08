82.76% -1.2
сегодня 17:40
общество

В Новосибирске началась подготовка к зимним снегопадам

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске началась активная подготовка к предстоящему зимнему сезону и обильным снегопадам.

Как сообщает издание Om1, городские власти закупают реагенты для обработки дорожного полотна и тротуаров.

По информации мэрии, в настоящее время приобретаются материалы для зимнего содержания дорог. В планах — закупка песко-соляной смеси на основе отсевов дробления и технической соли, которые будут использоваться для обработки проезжей части и пешеходных зон.

Приоритетами зимней уборки станут оперативное реагирование на снегопады, применение реагентов в соответствии с погодными условиями и усиленное внимание к потенциально опасным участкам.

В новом зимнем сезоне подход к уборке будет более системным и профилактическим. Основные усилия дорожных служб будут направлены на предотвращение образования наледи и своевременную очистку улиц.

Ранее Сиб.фм писал о том, что весной в регионе долго не отключали отопление из-за холодов.

0
Денис Дычаковский
Журналист

