В Новосибирске началась подготовка к зимним снегопадам

В Новосибирске началась активная подготовка к предстоящему зимнему сезону и обильным снегопадам.

Как сообщает издание Om1, городские власти закупают реагенты для обработки дорожного полотна и тротуаров.

По информации мэрии, в настоящее время приобретаются материалы для зимнего содержания дорог. В планах — закупка песко-соляной смеси на основе отсевов дробления и технической соли, которые будут использоваться для обработки проезжей части и пешеходных зон.

Приоритетами зимней уборки станут оперативное реагирование на снегопады, применение реагентов в соответствии с погодными условиями и усиленное внимание к потенциально опасным участкам.

В новом зимнем сезоне подход к уборке будет более системным и профилактическим. Основные усилия дорожных служб будут направлены на предотвращение образования наледи и своевременную очистку улиц.

