В Новосибирске неизвестный выстрелил в человека

Неизвестный в маске напал на людей в МЖК.

Вчера вечером, 7 сентября, во дворе одного из МЖК Новосибирска неизвестный в маске напал на людей. Как сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black, преступник выстрелил из ракетницы в одного мужчину, а другого залил перцовкой и избил.

В публикации канала были размещены кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно момент происшествия. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Сиб.фм писал, что Бастрыкин поручил проверить инцидент с подростками в Новосибирске.