В Новосибирске партия «Новые люди» провела большой экологический фестиваль

В Новосибирске в минувшее воскресенье прошёл большой экологический фестиваль. Он собрал на площадке у ТРЦ «Аура» сотни любителей природы. Организатором фестиваля стал благотворительный фонд «Экосфера» при поддержке партии «Новые люди».

Одним из главных событий фестиваля стал масштабный своп, то есть обмен одеждой, книгами, растениями, игрушками и многим другим. Этот формат не только позволяет обновить гардероб без финансовых затрат, но и вносит значительный вклад в защиту окружающей среды: вещи получают вторую жизнь, а не оказываются на свалках.

Кроме того, для участников фестиваля организовали экологические мастер-классы и лекции. Для собачников и их питомцев обустроили специальную игровую площадку. А праздничное настроение для новосибирцев создавали местные артисты.

«С каждым годом у новосибирцев всё больше внимания к экологии. С помощью фестиваля мы показываем, что свой вклад в сохранение уникальной природы Новосибирской области может внести каждый из нас. Одновременно продолжаем экологическую работу на уровне Законодательного собрания. Это в первую очередь внедрение глубокой переработки отходов и строгий контроль за тем, чтобы промышленные предприятия внедряли современные технологии, позволяющие минимизировать вред природе», — подчеркнула депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Ранее партия «Новые люди» разработала закон об экопросвещении в Новосибирской области. В нём собраны меры, которые помогут предотвратить загрязнение окружающей среды. Закон, который уже поддержало Законодательное собрание Новосибирской области, предусматривает поддержку для бизнеса и некоммерческих организаций, внедряющих «зелёные» инициативы. Кроме того, он поможет упорядочить уже существующие проекты: субботники, экофестивали, лекции в школах и вузах.

«От того, насколько внимательно мы относимся к экологии, зависит будущее нашего города, региона и всей страны», — резюмирует Дарья Карасева.