В Новосибирске переполнен Левобережный полигон

С начала сентября 2025 года на Левобережном полигоне в Новосибирске начался приём только бытовых отходов.

Как сообщает пресс-служба АО «САХ», это связано с его почти полным заполнением. Уточняется, что строительный мусор, производственные отходы и остатки сырья теперь направляются на полигон «Гусинобродский», где есть необходимая инфраструктура для их обработки.

Изменения направлены на защиту экологии региона. Теперь Левобережный полигон принимает только бытовые отходы, а строительный и промышленный мусор перерабатывается на другом объекте, оснащённом для этого мощностями.

