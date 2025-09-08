В Новосибирске раскрыта сеть нелегальных казино

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в организации нелегальных казино в городе. Об этом сообщили для Сиб.фм 8 сентября.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе оперативных мероприятий были задержаны пятеро местных жителей, участвовавших в подпольных игорных заведениях.

Одно из таких казино функционировало в цокольном этаже жилого дома на улице Бориса Богаткова. В ходе обыска были изъяты игровые устройства, программное обеспечение и «черная» бухгалтерия. По информации, поступившей в УФСБ, ежедневный доход заведения превышал 700 тыс рублей.

На основе собранных данных следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ. Все задержанные арестованы, одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные находятся под домашним арестом. В отношении имущества подозреваемых, стоимостью 7 млн рублей, наложен арест.

