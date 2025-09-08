В Новосибирске выставили на продажу 25-рублёвую монету за 2 млн рублей

В Новосибирске на популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже юбилейной монеты номиналом 25 рублей за два миллиона рублей.

Экземпляр был выпущен Банком России в 2020 году. На её лицевой стороне отчеканен герб Российской Федерации, номинал и год выпуска. На оборотной стороне изображён советский крейсер «Киров» — первый корабль такого класса, построенный в СССР. Изображение сопровождается надписью «Оружие великой победы».

Данная монета является часть серии, посвящённой выдающемуся советскому кораблестроителю, учёному и конструктору Анатолию Маслову. При этом её рыночная стоимость на других маркетплейсах начинается от 261 рубля.

