сегодня
08 сентября, 20:05
пробки
3/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 18:32
общество

В Новосибирске выставили на продажу 25-рублёвую монету за 2 млн рублей

Фото: unsplash.com

В Новосибирске на популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже юбилейной монеты номиналом 25 рублей за два миллиона рублей.

Экземпляр был выпущен Банком России в 2020 году. На её лицевой стороне отчеканен герб Российской Федерации, номинал и год выпуска. На оборотной стороне изображён советский крейсер «Киров» — первый корабль такого класса, построенный в СССР. Изображение сопровождается надписью «Оружие великой победы».

Данная монета является часть серии, посвящённой выдающемуся советскому кораблестроителю, учёному и конструктору Анатолию Маслову. При этом её рыночная стоимость на других маркетплейсах начинается от 261 рубля.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Сибирь в золотых и серебряных монетах показали в аэропорту Новосибирска.

Денис Дычаковский
Журналист

